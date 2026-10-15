Духовный лидер Plymouth Brethren Christian Church (PBCC) Брюс Хейлз должен предстать перед парламентским комитетом Австралии на фоне заявлений о возможном вмешательстве членов церкви в федеральную избирательную кампанию 2025 года. Как сообщает ABC News Australia, комитет повторно пригласил представителей PBCC, чтобы получить ответы на оставшиеся нерешёнными вопросы.

Заявления о запугивании

Несколько политиков заявляли, что члены PBCC, которые были волонтёрами Либеральной партии в центрах досрочного голосования в ключевых округах, запугивали волонтёров других политических сил и кандидатов.

Расследование изданий Nine также содержало утверждения, что члены PBCC платили ультраправым инфлюенсерам, в том числе людям, связанным с неонацистами, за слежку за премьер-министром и выкрикивание реплик в его адрес. Объединённый постоянный комитет по вопросам выборов, который возглавляет депутат Лейбористской партии Джером Лаксейл, назвал эти сообщения СМИ тревожными.

Хейлза, которого церковь называет своим старшим старейшиной, предупредили, что в случае отказа явиться его могут вызвать повесткой. Ранее, в августе, перед комитетом уже давал показания директор PBCC Ллойд Гримшоу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция церкви и показания Рейнольдс

PBCC отвергла какие-либо контакты с политическими партиями или сторонними группами во время кампании, а также существование формальной договорённости с Коалицией. Церковь заявила, что власти пытаются заставить Хейлза отвечать за действия отдельных членов общины, хотя сама PBCC, согласно её позиции, не участвовала в выборах.

Сам Хейлз заявил, что не был вовлечён в выборы 2025 года ни прямо, ни косвенно и не просил никого присоединяться к кампании. В письме членам комитета он отметил, что отвечает за вопросы вероучения, тогда как личная жизнь и гражданский выбор членов церкви являются их личным делом.

Бывшая сенатор от Либеральной партии Линда Рейнольдс сообщила, что во время кампании встречалась с двумя членами PBCC, которых представили как владельцев малого бизнеса. По её словам, они предложили помощь в кампании и одновременно просили конфиденциальную финансовую информацию. Рейнольдс также заявила, что видела на агитационных пунктах членов церкви, которых координировали и инструктировали люди, не связанные с местными избирательными командами.

В то же время Рейнольдс подчеркнула, что не выдвигает обвинений в неправомерных действиях и что объяснения относительно процессов внутри партии должна предоставить Либеральная партия. Гримшоу во время августовского выступления отрицал координацию избирательной деятельности церковью и говорил о сильной культуре волонтёрства среди членов PBCC.

Читай нас в