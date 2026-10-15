普利茅斯弟兄会基督教会（PBCC）精神领袖布鲁斯·黑尔斯将出席澳大利亚议会委员会，背景是有人声称教会成员可能干预了2025年联邦选举竞选活动。正如ABC News Australia报道所述，该委员会再次邀请PBCC代表，以获得对仍未解决问题的答复。

关于恐吓的指控

多名政治人士表示，在关键选区提前投票中心担任自由党志愿者的PBCC成员，曾恐吓其他政治力量及候选人的志愿者。

Nine旗下媒体的调查还包括这样的指控：PBCC成员向极右翼网红付费，其中包括与新纳粹分子有关联的人士，让他们跟踪总理并向其高喊言语。由工党议员杰罗姆·拉克塞尔担任主席的选举事务联合常设委员会称，这些媒体报道令人担忧。

教会称黑尔斯为其最资深的长老，他被警告称，若拒绝出席，可能会被传唤。此前，PBCC董事劳埃德·格里姆肖已于8月在该委员会作证。

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教会立场与雷诺兹的证词

PBCC否认在竞选期间与政党或第三方团体有任何接触，也否认与联盟党存在正式安排。教会表示，当局正试图迫使黑尔斯为个别社区成员的行为负责，尽管根据PBCC的立场，该教会本身并未参与选举。

黑尔斯本人表示，他没有直接或间接参与2025年选举，也没有要求任何人加入竞选活动。他在致委员会成员的信中指出，他负责教义事务，而教会成员的私人生活和公民选择是他们的个人事务。

前自由党参议员琳达·雷诺兹表示，她在竞选期间会见了两名PBCC成员，他们被介绍为小企业主。据她所说，两人提出为竞选活动提供帮助，同时要求获得机密财务信息。雷诺兹还表示，她在竞选站点看到教会成员受到与当地选举团队无关人员的协调和指示。

与此同时，雷诺兹强调，她并未提出不当行为指控，且有关党内流程的解释应由自由党提供。格里姆肖在8月出席委员会时否认教会协调选举活动，并称PBCC成员之间存在浓厚的志愿服务文化。

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