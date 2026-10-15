Лідера PBCC викличуть на парламентські слухання в Австралії — ABC News Australia

Духовний лідер Plymouth Brethren Christian Church (PBCC) Брюс Гейлз має постати перед парламентським комітетом Австралії на тлі заяв про можливе втручання членів церкви у федеральну виборчу кампанію 2025 року. Як повідомляє ABC News Australia, комітет повторно запросив представників PBCC, щоб отримати відповіді на питання, які залишилися невирішеними.

Заяви про залякування

Кілька політиків заявляли, що члени PBCC, які були волонтерами Ліберальної партії в центрах дострокового голосування у ключових округах, залякували волонтерів інших політичних сил і кандидатів.

Розслідування видань Nine також містило твердження, що члени PBCC платили ультраправим інфлюенсерам, зокрема людям, пов’язаним із неонацистами, за стеження за прем’єр-міністром та вигукування реплік на його адресу. Спільний постійний комітет з виборчих питань, який очолює депутат Лейбористської партії Джером Лаксейл, назвав ці медіаповідомлення тривожними.

Гейлза, якого церква називає своїм найстаршим старійшиною, попередили, що в разі відмови з’явитися його можуть викликати повісткою. Раніше, у серпні, перед комітетом уже свідчив директор PBCC Ллойд Грімшоу.

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Позиція церкви та свідчення Рейнольдс

PBCC заперечила будь-які контакти з політичними партіями чи сторонніми групами під час кампанії, а також існування формальної домовленості з Коаліцією. Церква заявила, що влада намагається змусити Гейлза відповідати за дії окремих членів громади, хоча сама PBCC, за її позицією, не брала участі у виборах.

Сам Гейлз заявив, що не був залучений до виборів 2025 року ані прямо, ані опосередковано та не просив нікого долучатися до кампанії. У листі до членів комітету він зазначив, що відповідає за питання віровчення, тоді як приватне життя й громадянський вибір членів церкви є їхньою особистою справою.

Колишня сенаторка від Ліберальної партії Лінда Рейнольдс повідомила, що під час кампанії зустрічалася з двома членами PBCC, яких представили як малих підприємців. За її словами, вони запропонували допомогу в кампанії та водночас просили конфіденційну фінансову інформацію. Рейнольдс також заявила, що бачила на агітаційних пунктах членів церкви, яких координували та інструктували люди, не пов’язані з місцевими виборчими командами.

Водночас Рейнольдс наголосила, що не висуває звинувачень у неправомірних діях і що пояснення щодо процесів усередині партії має надати Ліберальна партія. Грімшоу під час серпневого виступу заперечував координацію виборчої діяльності церквою та говорив про сильну культуру волонтерства серед членів PBCC.

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