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Голлівудський актор Джош Дюамель, відомий за роллю у франшизі «Трансформери», записав відеозвернення до українців. Він висловив їм підтримку, подякував і заявив, що пишається їхніми досягненнями.

Відео зі знаменитістю у Флориді записала українка Ірина Безсмертна, яка має титул Mrs World Intl 2023.

Українка була серед VIP-гостей події. Під час особистого спілкування з Дюамелем вони заговорили про Україну, після чого виникла ідея записати спільне відеозвернення.

«Привіт, мої українські друзі! Хочу сказати, що я дуже вас поважаю, думаю про вас і неймовірно вами пишаюся. Те, що вам вдалося зробити, – справді вражає. Ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Щиро вам дякую! Це прекрасно! До зустрічі!» – сказав Джош Дюамель.

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За словами Безсмертної, зустріч із голлівудським актором відбулася у Флориді під час святкування першої річниці американського журналу The Rich Reporter. На закритий захід запросили акторів, музикантів, телевізійних знаменитостей та інших представників американського шоубізнесу.

Джош Дюамель – американський актор, який здобув світову популярність завдяки ролі військового Вільяма Леннокса у фільмах франшизи «Трансформери». Також він знімався у стрічках «Тиха гавань», «Життя, як воно є» та телесеріалі «Лас-Вегас».

Ірина Безсмертна – українка, яка живе у США, працює в індустрії краси та представляє українську спільноту в Маямі.

Вона є володаркою титулів Ms World America 2022 та Mrs World Intl 2023. Із 2025 року Безсмертна працює головною тренеркою конкурсів краси Ms USA, Ms World America, Ms Universe та Ms World Intl корпорації World International.

Українка готує учасниць до конкурсів краси та допомагає їм підготуватися до виступів на американських і міжнародних сценах. Серед титулів, які здобули її підопічні, – Mrs Globe Petite, Ms USA WI, Mrs Universe WI та Mrs World America.

Також Безсмертна бере участь в організації благодійних заходів у США на підтримку України та представляє українську громаду на публічних і світських подіях.

Нагадаємо, що Україна заручилася підтримкою чергової голівудської зірки, а саме американського кіноактора і режисера Бенна Аффлека.

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