Duchowy przywódca Plymouth Brethren Christian Church (PBCC) Bruce Hales ma stanąć przed australijską komisją parlamentarną w związku z twierdzeniami o możliwej ingerencji członków kościoła w federalną kampanię wyborczą w 2025 roku. Jak informuje ABC News Australia, komisja ponownie zaprosiła przedstawicieli PBCC, aby uzyskać odpowiedzi na nierozstrzygnięte pytania.

Twierdzenia o zastraszaniu

Kilku polityków oświadczyło, że członkowie PBCC, którzy byli wolontariuszami Partii Liberalnej w punktach wcześniejszego głosowania w kluczowych okręgach, zastraszali wolontariuszy innych sił politycznych i kandydatów.

Śledztwo publikacji Nine zawierało również twierdzenia, że członkowie PBCC płacili skrajnie prawicowym influencerom, w tym osobom powiązanym z neonazistami, za śledzenie premiera i wykrzykiwanie pod jego adresem uwag. Wspólna Stała Komisja do spraw Wyborczych, której przewodniczy poseł Partii Pracy Jerome Laxale, uznała te doniesienia medialne za niepokojące.

Halesa, którego kościół nazywa swoim najstarszym starszym, ostrzeżono, że w razie odmowy stawienia się może zostać wezwany nakazem sądowym. Wcześniej, w sierpniu, przed komisją zeznawał już dyrektor PBCC Lloyd Grimshaw.

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Stanowisko kościoła i zeznania Reynolds

PBCC zaprzeczył jakimkolwiek kontaktom z partiami politycznymi lub grupami zewnętrznymi podczas kampanii, a także istnieniu formalnego porozumienia z Koalicją. Kościół oświadczył, że władze próbują zmusić Halesa do odpowiadania za działania poszczególnych członków społeczności, chociaż sam PBCC, zgodnie ze swoim stanowiskiem, nie uczestniczył w wyborach.

Sam Hales oświadczył, że nie był zaangażowany w wybory w 2025 roku ani bezpośrednio, ani pośrednio, i nie prosił nikogo o dołączenie do kampanii. W liście do członków komisji zaznaczył, że odpowiada za kwestie doktryny, podczas gdy życie prywatne i obywatelskie wybory członków kościoła są ich osobistą sprawą.

Była senator Partii Liberalnej Linda Reynolds poinformowała, że podczas kampanii spotkała się z dwoma członkami PBCC, których przedstawiono jako właścicieli małych firm. Według niej zaoferowali pomoc w kampanii, a jednocześnie prosili o poufne informacje finansowe. Reynolds oświadczyła również, że widziała w punktach kampanijnych członków kościoła, których koordynowały i instruowały osoby niezwiązane z lokalnymi zespołami wyborczymi.

Jednocześnie Reynolds podkreśliła, że nie wysuwa zarzutów dotyczących niewłaściwego postępowania i że wyjaśnienia dotyczące procesów wewnątrz partii powinna przedstawić Partia Liberalna. Grimshaw podczas sierpniowego wystąpienia zaprzeczał koordynowaniu działalności wyborczej przez kościół i mówił o silnej kulturze wolontariatu wśród członków PBCC.

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