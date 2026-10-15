Франция отклоняет каждую третью заявку российских дипломатов

Франция отклоняет примерно каждую третью заявку России на дипломатическую аккредитацию. После начала полномасштабной войны против Украины французские спецслужбы усилили проверки, чтобы не допустить проникновения российских разведчиков под прикрытием дипломатов.

Франция усилила контроль за россиянами, желающими работать в российском посольстве, консульствах или международных организациях на французской территории. По данным Franceinfo, Париж в среднем отклоняет треть заявок на дипломатическую аккредитацию, поступающих из Москвы.

Речь идет о десятках отказов. Французские власти пытаются не допустить, чтобы российские спецслужбы восстановили свою разведывательную сеть в стране после высылки части российских дипломатов. «Речь идет о нескольких десятках отклоненных заявок. Думаю, такого не было со времени окончания холодной войны», — рассказал Franceinfo французский дипломат, согласившийся говорить только на условиях анонимности.

Как Франция проверяет российских дипломатов

Заявки иностранцев, планирующих работать в посольствах, консульствах или международных организациях во Франции, проверяет Генеральное управление внутренней безопасности — DGSI. Специалисты службы изучают биографии кандидатов, их предыдущую деятельность и возможные связи. Особое внимание уделяется непонятным периодам в биографии и обстоятельствам, которые могут вызвать подозрения.

Проверка может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Если французские службы видят потенциальные риски для безопасности, кандидат может не получить разрешение на работу. При этом Париж не обязан объяснять российской стороне причины каждого отказа. По словам собеседника Franceinfo, решения могут приниматься из-за подозрений, связанных как с самим кандидатом, так и с его окружением.

«Чтобы обезопасить себя от возможного проникновения шпионов, мы не рискуем, а просто блокируем заявки», — отметил собеседник издания. Такой подход призван снизить риск того, что люди, работающие под дипломатическим прикрытием, будут использовать свою должность для разведывательной деятельности.

Проверяют не только дипломатов

Под усиленный контроль попадают не только те, кто официально будет работать дипломатами. Россия также подает заявки на аккредитацию членов семей сотрудников и вспомогательного персонала — в частности, водителей и поваров. Бывший сотрудник французской внешней разведки Оливье Мас пояснил, что истинная роль человека не всегда соответствует его официальной должности.

По его словам, представитель российской военной разведки может формально работать в сфере культуры или экономики. В то же время такая должность может давать ему возможность устанавливать контакты и собирать информацию. Именно поэтому французские службы оценивают не только название должности, но и предыдущую деятельность человека и его возможные связи. Цель проверок — выявить потенциальные риски ещё до того, как кандидат получит разрешение на работу во Франции.

В центре внимания — представительство России при ЮНЕСКО

Особое внимание французские власти уделяют российскому представительству при ЮНЕСКО. Штаб-квартира этой международной организации расположена в Париже. В расследовании Franceinfo упоминается российская дипломатическая сотрудница, которую коллеги называли «Poutine Girl». По словам бывшей сотрудницы ЮНЕСКО, эта женщина вызвала подозрения из-за деятельности, которая, по мнению коллег, выходила за рамки её официальных обязанностей.

В то же время журналисты не называют её имени и не сообщают об официально установленной принадлежности этой сотрудницы к российским спецслужбам. Поэтому эти подозрения нельзя считать подтверждённым фактом шпионажа.

Этот пример в материале показывает, почему французские службы уделяют особое внимание людям, работающим в международных организациях. Дипломатический статус и доступ к международной среде могут создавать возможности для деятельности, не связанной с официальными обязанностями.

Россия жалуется на задержки и отказы

Ограничения со стороны Франции вызвали недовольство российской стороны. В апреле 2025 года на заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО представитель России заявил, что некоторые члены делегации месяцами, а иногда и годами ждут визы. Другим, по его словам, отказывают во въезде для участия в мероприятиях организации.

Эти заявления прозвучали во время обсуждения работы российского представительства и условий участия его сотрудников в мероприятиях ЮНЕСКО. Журналисты Franceinfo обратились за комментарием в посольство России во Франции, однако там не стали отвечать на запрос.

Париж вынужден учитывать принцип дипломатической взаимности

Несмотря на ужесточение проверок, Франция не может полностью игнорировать последствия своих решений для дипломатических отношений с Россией. По словам собеседников Franceinfo, Москва может ответить аналогичными ограничениями в отношении французских дипломатов. Это затруднило бы работу французского посольства в России и могло бы повлиять на выполнение его повседневных задач.

Поэтому Париж продолжает согласовывать часть российских назначений. Французским властям приходится искать баланс между защитой национальной безопасности и необходимостью поддерживать работу дипломатических учреждений обеих стран. Таким образом, Франция ужесточила проверки российских дипломатических заявок, но не прекратила их согласовывать полностью. По данным Franceinfo, главная задача Парижа — снизить риск шпионажа, не создавая при этом дополнительных препятствий для работы собственных дипломатов в России. Об этом говорится в расследовании журналистов Franceinfo.

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