Комиссия по правам человека Пакистана (HRCP) заявила, что религиозные меньшинства в стране продолжают сталкиваться с нарушениями основных прав, несмотря на недавние законодательные шаги по их защите. Как сообщает Dawn, об этом говорится в седьмом ежегодном докладе организации о свободе религии «Убежище не предоставлено: свобода религии или убеждений в 2025/26 годах».

В HRCP указали на злоупотребления законами о богохульстве, принудительные браки и обращения в другую религию, язык ненависти и дискриминационные практики. По данным комиссии, десятки людей, обвиняемых в богохульстве, остаются в правовой неопределенности, а предполагаемых участников «организованной сети заманивания в ловушку» до сих пор не расследовали.

Нападения и дискриминация

Доклад также документирует два нападения на общину ахмади в Ченаб-Нагаре — в октябре 2025 года и июне 2026 года. HRCP заявила о все более открытых попытках вытеснить ахмади из общественной и коммерческой жизни.

Девушки из христианских и индуистских общин, по оценке комиссии, продолжают сталкиваться с похищениями и принудительными браками. Как отмечено в докладе, ситуацию усугубляют бедность и ненадлежащая реакция полиции. Правозащитники также упомянули дискриминацию при трудоустройстве, противоречивые изменения в школьных программах и недостаточное представление проблем меньшинств в ведущих СМИ.

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Директор HRCP Фара Зия во время презентации доклада заявила, что подход государства к религиозным меньшинствам становится все более исключающим. Защитница прав меньшинств Набила Фероз Бхатти привела пример христианского медицинского работника Камрана Гилла из Шейхупуры: 9 октября толпа подожгла его диспансер после обвинений в распространении в соцсетях якобы богохульного контента.

Законы и рекомендации

HRCP положительно оценила принятие Закона о Национальной комиссии по делам меньшинств 2025 года, а также законов в Пенджабе и Белуджистане, установивших минимальный возраст вступления в брак на уровне 18 лет. Вместе с тем комиссия отметила, что орган по делам меньшинств до сих пор не сформирован, хотя после принятия закона прошло несколько месяцев.

Правозащитники призвали федеральные власти как можно скорее сформировать комиссию, утвердить правила ее работы и назначить председателя и членов. Среди других рекомендаций — ежегодно публиковать данные с разбивкой по категориям о делах о богохульстве, насилии толпы, жалобах на принудительное обращение и условиях содержания в тюрьмах.

Принять в Хайбер-Пахтунхве закон о минимальном возрасте вступления в брак 18 лет для женщин и мужчин.

Привлекать к ответственности лиц и группы, подстрекающие к насилию, а также усилить подготовку полиции и следственных органов по вопросам свободы религии.

Поручать расследования по статье 295-C Уголовного кодекса Пакистана должностным лицам более высокого ранга с учетом тяжести обвинений.

Обеспечить защиту мест поклонения и не допускать их сноса без четкого судебного решения после заслушивания обеих сторон.

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