HRCP повідомила про порушення прав релігійних меншин у Пакистані — Dawn

Комісія з прав людини Пакистану (HRCP) заявила, що релігійні меншини в країні продовжують зазнавати порушень основних прав, попри нещодавні законодавчі кроки щодо їхнього захисту. Як повідомляє Dawn, про це йдеться у сьомій щорічній доповіді організації про свободу релігії «Прихистку не надано: свобода релігії чи переконань у 2025/26 роках».

У HRCP вказали на зловживання законами про богохульство, примусові шлюби та навернення до іншої релігії, мову ненависті й дискримінаційні практики. За даними комісії, десятки людей, обвинувачених у богохульстві, залишаються у правовій невизначеності, а ймовірних учасників «організованої мережі заманювання в пастку» досі не розслідували.

Напади та дискримінація

Доповідь також документує два напади на громаду ахмаді в Ченаб-Нагарі — у жовтні 2025 року та червні 2026 року. HRCP заявила про дедалі відкритіші спроби витіснити ахмаді з громадського й комерційного життя.

Дівчата з християнських та індуїстських громад, за оцінкою комісії, продовжують стикатися з викраденнями й примусовими шлюбами. Ситуацію, як зазначено у звіті, ускладнюють бідність і неналежна реакція поліції. Правозахисники також згадали дискримінацію під час працевлаштування, суперечливі зміни до шкільних програм та недостатнє представлення проблем меншин у провідних медіа.

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Директорка HRCP Фара Зія під час презентації доповіді заявила, що підхід держави до релігійних меншин стає дедалі більш виключним. Захисниця прав меншин Набіла Фероз Бхатті навела приклад християнського медичного працівника Камрана Ґілла із Шейхупури: 9 жовтня натовп підпалив його диспансер після звинувачень у поширенні в соцмережах нібито богохульного контенту.

Закони та рекомендації

HRCP позитивно оцінила ухвалення Закону про Національну комісію у справах меншин 2025 року, а також закони в Пенджабі й Белуджистані, що встановили мінімальний шлюбний вік у 18 років. Водночас комісія зазначила, що орган у справах меншин досі не сформували, хоча після ухвалення закону минуло кілька місяців.

Правозахисники закликали федеральну владу якнайшвидше сформувати комісію, затвердити правила її роботи та призначити голову і членів. Серед інших рекомендацій — щороку публікувати дані, розподілені за категоріями, про справи щодо богохульства, насильство натовпу, скарги на примусове навернення та умови утримання у в’язницях.

Ухвалити в Хайбер-Пахтунхві закон про мінімальний шлюбний вік 18 років для жінок і чоловіків.

Притягати до відповідальності осіб і групи, які підбурюють до насильства, та посилити підготовку поліції і слідчих органів у питаннях свободи релігії.

Доручати розслідування за статтею 295-C Кримінального кодексу Пакистану старшим за рангом посадовцям з огляду на тяжкість обвинувачень.

Забезпечити захист місць поклоніння та не допускати їхнього знесення без чіткого судового рішення після заслуховування обох сторін.

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