Komisja Praw Człowieka Pakistanu (HRCP) oświadczyła, że mniejszości religijne w kraju nadal doświadczają naruszeń podstawowych praw, mimo niedawnych kroków legislacyjnych mających je chronić. Jak informuje Dawn, stwierdzono to w siódmym dorocznym raporcie organizacji o wolności religii „Nie udzielono schronienia: wolność religii lub przekonań w latach 2025/26”.

HRCP wskazała na nadużywanie przepisów o bluźnierstwie, przymusowe małżeństwa i konwersje na inną religię, mowę nienawiści oraz praktyki dyskryminacyjne. Według komisji dziesiątki osób oskarżonych o bluźnierstwo pozostają w stanie niepewności prawnej, a domniemani uczestnicy „zorganizowanej sieci zastawiania pułapek” wciąż nie zostali zbadani.

Ataki i dyskryminacja

Raport dokumentuje również dwa ataki na społeczność ahmadijską w Chenab Nagar — w październiku 2025 roku i w czerwcu 2026 roku. HRCP oświadczyła, że podejmowane są coraz bardziej otwarte próby wykluczenia ahmadijczyków z życia publicznego i gospodarczego.

Dziewczęta ze społeczności chrześcijańskich i hinduistycznych, według oceny komisji, nadal spotykają się z porwaniami i przymusowymi małżeństwami. Jak zaznaczono w raporcie, sytuację pogłębiają bieda i niewłaściwa reakcja policji. Obrońcy praw człowieka wspomnieli również o dyskryminacji przy zatrudnianiu, kontrowersyjnych zmianach w programach szkolnych oraz niedostatecznej obecności problemów mniejszości w głównych mediach.

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Podczas prezentacji raportu dyrektorka HRCP Farah Zia oświadczyła, że podejście państwa do mniejszości religijnych staje się coraz bardziej wykluczające. Obrończyni praw mniejszości Nabila Feroz Bhatti podała przykład Kamrana Gilla, chrześcijańskiego pracownika medycznego z Sheikhupury: 9 października tłum podpalił jego przychodnię po oskarżeniach o rozpowszechnianie w mediach społecznościowych rzekomo bluźnierczych treści.

Ustawy i rekomendacje

HRCP pozytywnie oceniła przyjęcie ustawy o Krajowej Komisji ds. Mniejszości z 2025 roku, a także ustaw w Pendżabie i Beludżystanie, które ustaliły minimalny wiek zawarcia małżeństwa na 18 lat. Jednocześnie komisja zaznaczyła, że organ ds. mniejszości nadal nie został utworzony, choć od przyjęcia ustawy minęło kilka miesięcy.

Obrońcy praw człowieka wezwali władze federalne do jak najszybszego utworzenia komisji, zatwierdzenia zasad jej działania oraz powołania przewodniczącego i członków. Wśród innych rekomendacji znalazło się coroczne publikowanie danych z podziałem na kategorie dotyczących spraw o bluźnierstwo, przemocy tłumu, skarg na przymusową konwersję oraz warunków w więzieniach.

Przyjąć w Chajber Pasztunchwie ustawę ustanawiającą minimalny wiek zawarcia małżeństwa na 18 lat dla kobiet i mężczyzn.

Pociągać do odpowiedzialności osoby i grupy podżegające do przemocy oraz wzmocnić szkolenia policji i organów śledczych w kwestiach wolności religii.

Powierzać dochodzenia na podstawie art. 295-C pakistańskiego kodeksu karnego urzędnikom wyższego szczebla ze względu na wagę oskarżeń.

Zapewnić ochronę miejsc kultu i nie dopuszczać do ich rozbiórki bez jednoznacznego orzeczenia sądu po wysłuchaniu obu stron.

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