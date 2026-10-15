巴基斯坦人权委员会（HRCP）表示，尽管近期采取了旨在保护宗教少数群体的立法措施，该国宗教少数群体仍持续遭受基本权利侵犯。据《黎明报》报道，该组织在其第七份年度宗教自由报告《未获庇护：2025/26年宗教或信仰自由》中作出了上述表述。

HRCP指出，存在滥用亵渎神明法、强迫婚姻和强迫改宗、仇恨言论及歧视性做法等问题。该委员会称，数十名被控亵渎神明的人仍处于法律不确定状态，而涉嫌参与“有组织的诱捕网络”的人员至今尚未受到调查。

袭击与歧视

报告还记录了针对切纳布纳加尔艾哈迈迪派社区的两起袭击，分别发生在2025年10月和2026年6月。HRCP表示，将艾哈迈迪派人士排除在公共和商业生活之外的企图正变得越来越公开。

委员会评估称，来自基督教和印度教社区的女孩仍面临绑架和强迫婚姻。报告指出，贫困以及警方反应不当加剧了这一情况。人权捍卫者还提及就业中的歧视、学校课程中存在争议的改动，以及主流媒体对少数群体问题的呈现不足。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

HRCP主任法拉·齐亚在报告发布会上表示，国家对待宗教少数群体的方式正变得愈发排斥。少数群体权利捍卫者纳比拉·费罗兹·巴蒂举例称，来自谢胡布拉的基督教医疗工作者卡姆兰·吉尔，其诊所于10月9日被一群人纵火，此前他被指控在社交媒体上传播所谓亵渎神明的内容。

法律与建议

HRCP积极评价了2025年《国家少数群体委员会法》的通过，以及旁遮普省和俾路支省将最低结婚年龄定为18岁的法律。同时，该委员会指出，尽管法律通过已过去数月，负责少数群体事务的机构至今仍未组建。

人权捍卫者敦促联邦当局尽快组建该委员会，批准其工作规则，并任命主席和成员。其他建议包括每年公布按类别细分的亵渎神明案件、暴徒暴力、强迫改宗投诉及监狱羁押条件数据。

在开伯尔-普什图省通过法律，将女性和男性的最低结婚年龄定为18岁。

追究煽动暴力的个人和团体的责任，并加强对警方和调查机构在宗教自由问题上的培训。

鉴于指控的严重性，将依据《巴基斯坦刑法典》第295-C条进行的调查交由级别较高的官员负责。

确保对礼拜场所的保护，并在听取双方陈述后，未经明确的法院裁决不得拆除这些场所。

关注我们在