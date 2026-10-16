在肯尼亚，公共采购行政复审委员会（PPARB）允许独立选举与边界委员会（IEBC）继续推进一项关于综合选举管理系统、相关设备、支持和维护服务的招标。该采购价值65亿肯尼亚先令，是为2027年大选做准备的一部分。

据Nation Kenya报道，PPARB驳回了Leading Edge Limited提出的投诉，该公司试图阻止这一程序。由于申请方未能证明存在违反采购法的行为，委员会还责令该公司向被申请方支付200万先令的费用。

对参与者的要求

IEBC于9月17日发布了更新后的招标文件，申请截止日期为10月2日。对参与者的要求包括：拥有供应至少5万台设备的经验、在两个国家开展过工作，以及获得五名客户的推荐。

Leading Edge Limited于9月30日提交申请，距申请截止仅两天。该公司对资格要求、针对招标变更及澄清作出回应的时间，以及有关合资企业和分包商经验的限制提出质疑。该公司称，这些要求过度侧重于供应选举技术的经验，并可能排除具有大型政府信息系统经验的企业。

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PPARB的结论

IEBC坚持认为，这些条件对于复杂的选举系统是必要的。委员会指出，使用其他生物识别系统的经验并不一定能证明供应商有能力在选举环境中部署和维护相关技术。委员会还表示，采用单一供应商的必要性在于可明确界定合同责任。

PPARB认定，Leading Edge Limited未能证明招标文件的变更对其造成了足以停止采购的损害。委员会还审议了关于本地优惠的矛盾之处：一个章节规定了15%的优惠幅度，而招标数据表则写明该优惠不适用。委员会裁定，应以数据表中的具体规定为准，因此将不采用该优惠幅度评估投标。

这已是针对该采购的第二起投诉。9月3日，PPARB部分支持了Galadirel Investments Limited的申诉，并责令IEBC纠正技术规范、评估标准、尽职审查和关键人员要求方面的缺陷。此后，委员会发布了更新后的招标文件。

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