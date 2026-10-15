Заместитель представителя Палестины при ООН Маджед Бамия во время заседания Совета Безопасности заявил, что палестинцев просят доказывать свою приверженность миру, несмотря на, по его словам, массовые убийства, перемещение населения и аннексию. Он подчеркнул, что оккупация должна завершиться, сообщает Anadolu Agency.

Заявления о последствиях войны

Бамия упомянул события 7 октября и реакцию на них, в том числе осуждение нападений, требования освободить заложников и заявления о праве Израиля на самооборону. По его словам, палестинцам никогда не говорили после массовых убийств, что они имеют право делать все необходимое.

Палестинский дипломат заявил, что в секторе Газа были уничтожены целые многопоколенные семьи, а другие жители были вынуждены постоянно спасаться бегством. По его словам, 92% домов в Газе разрушены или повреждены.

Бамия также заявил, что с начала года произошло около 6 тысяч нападений поселенцев. Он сказал, что палестинцы предупреждали о возможных массовых убийствах, принудительном перемещении и аннексии, одновременно пытаясь добиться дипломатического урегулирования.

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Прекращение огня и аннексия

Бамия сказал, что палестинская сторона поддержала план прекращения огня и резолюцию Совета Безопасности, которая его одобрила, поскольку они предусматривают отсутствие кровопролития, оккупации, аннексии и принудительного перемещения. В то же время он утверждает, что Израиль выступает против каждого из этих принципов.

Дипломат также заявил, что большинство сотрудников Палестинской администрации не получали зарплату в течение 15 месяцев. Он обвинил Израиль в том, что тот требует реформ, одновременно препятствуя им, а также требует разоружения на фоне, по его словам, вооружения поселенцев.

Бамия подчеркнул, что аннексию нельзя оправдывать потребностями безопасности — ни в Палестине, ни в Ливане, ни в Сирии. По его словам, государства должны быть равны в правах и обязанностях и совместно заботиться о безопасности и благополучии, иначе противостояние будет продолжаться постоянно.

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