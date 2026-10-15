Представитель Палестины в ООН назвал требования Израиля постоянным подчинением — Anadolu Agency
Заместитель представителя Палестины при ООН Маджед Бамия во время заседания Совета Безопасности заявил, что палестинцев просят доказывать свою приверженность миру, несмотря на, по его словам, массовые убийства, перемещение населения и аннексию. Он подчеркнул, что оккупация должна завершиться, сообщает Anadolu Agency.
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Бамия упомянул события 7 октября и реакцию на них, в том числе осуждение нападений, требования освободить заложников и заявления о праве Израиля на самооборону. По его словам, палестинцам никогда не говорили после массовых убийств, что они имеют право делать все необходимое.
Палестинский дипломат заявил, что в секторе Газа были уничтожены целые многопоколенные семьи, а другие жители были вынуждены постоянно спасаться бегством. По его словам, 92% домов в Газе разрушены или повреждены.
Бамия также заявил, что с начала года произошло около 6 тысяч нападений поселенцев. Он сказал, что палестинцы предупреждали о возможных массовых убийствах, принудительном перемещении и аннексии, одновременно пытаясь добиться дипломатического урегулирования.
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Прекращение огня и аннексия
Бамия сказал, что палестинская сторона поддержала план прекращения огня и резолюцию Совета Безопасности, которая его одобрила, поскольку они предусматривают отсутствие кровопролития, оккупации, аннексии и принудительного перемещения. В то же время он утверждает, что Израиль выступает против каждого из этих принципов.
Дипломат также заявил, что большинство сотрудников Палестинской администрации не получали зарплату в течение 15 месяцев. Он обвинил Израиль в том, что тот требует реформ, одновременно препятствуя им, а также требует разоружения на фоне, по его словам, вооружения поселенцев.
Бамия подчеркнул, что аннексию нельзя оправдывать потребностями безопасности — ни в Палестине, ни в Ливане, ни в Сирии. По его словам, государства должны быть равны в правах и обязанностях и совместно заботиться о безопасности и благополучии, иначе противостояние будет продолжаться постоянно.