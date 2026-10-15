Zastępca przedstawiciela Palestyny przy ONZ, Majed Bamya, oświadczył podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, że Palestyńczycy są proszeni o udowodnienie swojego przywiązania do pokoju mimo, jak powiedział, masowych zabójstw, przesiedleń ludności i aneksji. Podkreślił, że okupacja musi się zakończyć, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenia o skutkach wojny

Bamya wspomniał wydarzenia z 7 października i reakcję na nie, w tym potępienie ataków, żądania uwolnienia zakładników oraz oświadczenia o prawie Izraela do samoobrony. Według niego Palestyńczykom nigdy nie mówiono po masowych zabójstwach, że mają prawo robić wszystko, co konieczne.

Palestyński dyplomata oświadczył, że w Strefie Gazy zniszczono całe wielopokoleniowe rodziny, a inni mieszkańcy byli zmuszeni nieustannie ratować się ucieczką. Według niego 92% domów w Gazie zostało zniszczonych lub uszkodzonych.

Bamya powiedział także, że od początku roku doszło do około 6 tysięcy ataków osadników. Stwierdził, że Palestyńczycy ostrzegali przed możliwymi masowymi zabójstwami, przymusowymi przesiedleniami i aneksją, jednocześnie starając się osiągnąć dyplomatyczne rozwiązanie.

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Zawieszenie broni i aneksja

Bamya powiedział, że strona palestyńska poparła plan zawieszenia broni oraz rezolucję Rady Bezpieczeństwa, która go zatwierdziła, ponieważ przewidują one brak rozlewu krwi, okupacji, aneksji i przymusowych przesiedleń. Jednocześnie twierdzi, że Izrael sprzeciwia się każdej z tych zasad.

Dyplomata oświadczył również, że większość pracowników Administracji Palestyńskiej nie otrzymywała wynagrodzeń przez 15 miesięcy. Oskarżył Izrael o żądanie reform przy jednoczesnym ich utrudnianiu, a także o żądanie rozbrojenia w sytuacji, gdy, jak powiedział, uzbrajani są osadnicy.

Bamya podkreślił, że aneksji nie można uzasadniać potrzebami bezpieczeństwa — ani w Palestynie, ani w Libanie, ani w Syrii. Według niego państwa muszą być równe w prawach i obowiązkach oraz wspólnie dbać o bezpieczeństwo i dobrobyt, w przeciwnym razie konfrontacja będzie trwała stale.

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