巴勒斯坦驻联合国副代表马吉德·巴米亚在安理会会议期间表示，巴勒斯坦人被要求证明自己致力于和平，尽管据他所说，他们面临大规模杀戮、人口流离失所和吞并。他强调，占领必须结束，阿纳多卢通讯社报道。

关于战争后果的声明

巴米亚提及10月7日发生的事件及对此的反应，包括对袭击的谴责、要求释放人质，以及关于以色列拥有自卫权的声明。他表示，在大规模杀戮之后，巴勒斯坦人从未被告知他们有权采取一切必要行动。

这名巴勒斯坦外交官表示，加沙地带整个多代家庭被摧毁，其他居民则被迫不断逃离。据他所说，加沙92%的房屋被摧毁或受损。

巴米亚还表示，自年初以来已发生约6000起定居者袭击事件。他说，巴勒斯坦人在试图达成外交解决方案的同时，曾警告可能发生大规模杀戮、强迫迁移和吞并。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

停火与吞并

巴米亚表示，巴勒斯坦方面支持停火计划以及批准该计划的安理会决议，因为它们规定不发生流血、占领、吞并和强迫迁移。与此同时，他声称以色列反对其中每一项原则。

这名外交官还表示，巴勒斯坦民族权力机构的大多数工作人员已有15个月未领取工资。他指责以色列一边要求改革、一边阻碍改革，同时在据他所说定居者被武装起来的背景下要求解除武装。

巴米亚强调，吞并不能以安全需要为理由，无论是在巴勒斯坦、黎巴嫩还是叙利亚。他表示，各国应当在权利和义务上平等，并共同维护安全与福祉，否则对抗将永久持续。

关注我们在