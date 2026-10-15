美国陆军将在未来几个月内开始积极组建第二个营，用于训练和部署网络空间及电磁战领域的远征团队。新部队将是第11网络战营的完全复制版，该营被称为“利维坦”，Defense News报道。

组建时间表

陆军网络司令部司令克里斯托弗·尤班克中将于华盛顿举行的美国陆军协会会议上宣布了这一计划。他表示，新部队的积极组建工作将在“未来几个月内”开始。

该营预计将在明年内达到初始作战能力。此后，该部队将向全面作战能力迈进。

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第11营的经验

第11网络战营于2022年10月16日启用，成为首个可扩展的远征能力，用于执行美国陆军当前和未来在网络空间的任务。该营旨在运用非致命和非动能手段，包括网络和电子能力。

该部队的前身第915网络战营于2018年6月6日启用，随后在组建第11营时更名。在第11营组建时，美国陆军计划到2027年9月在该营内配备12支可部署的远征团队。

第11网络司令部的开发人员与第780军事情报旅网络解决方案开发单位合作，在“接触中转型”倡议框架下研发无人机技术。该倡议规定向军方提供新的无人机技术，并在其野外使用期间收集反馈。

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