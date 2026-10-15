В США Армия начнет активное формирование второго батальона для подготовки и развертывания экспедиционных команд в киберпространстве и в сфере электромагнитной борьбы в течение ближайших нескольких месяцев. Новое подразделение будет точной копией 11-го батальона кибервойны, известного как Leviathans, сообщает Defense News.

Сроки формирования

Командующий Армейским киберкомандованием генерал-лейтенант Кристофер Юбанк сообщил об этих планах на конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне. По его словам, активное формирование нового подразделения начнется «в течение ближайших нескольких месяцев».

Батальон должен достичь начальной оперативной готовности в течение следующего года. После этого подразделение будет двигаться к полной оперативной готовности.

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Опыт 11-го батальона

11-й батальон кибервойны был активирован 16 октября 2022 года как первая масштабируемая экспедиционная возможность для выполнения текущих и будущих задач Армии США в киберпространстве. Он был создан для применения нелетальных и некинетических средств, в частности кибернетических и электронных возможностей.

Предшественник подразделения, 915-й батальон кибервойны, был активирован 6 июня 2018 года, а позднее переименован при создании 11-го батальона. На момент формирования 11-го батальона Армия США планировала к сентябрю 2027 года иметь в его составе 12 экспедиционных команд, пригодных к развертыванию.

Разработчики 11-го киберкомандования сотрудничали с подразделением разработки киберрешений 780-й бригады военной разведки над технологиями для беспилотников в рамках инициативы Transforming in Contact. Она предусматривает передачу военным новых беспилотных технологий и сбор отзывов во время их использования в полевых условиях.

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