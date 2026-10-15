W Stanach Zjednoczonych Armia rozpocznie aktywne formowanie drugiego batalionu do szkolenia i rozmieszczania zespołów ekspedycyjnych w cyberprzestrzeni oraz w zakresie walki elektromagnetycznej w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Nowa jednostka będzie dokładną kopią 11. Batalionu Walki Cybernetycznej, znanego jako Leviathans, informuje Defense News.

Terminy formowania

Dowódca Army Cyber Command, generał porucznik Christopher Eubank, poinformował o tych planach podczas konferencji Association of the United States Army w Waszyngtonie. Jak powiedział, aktywne formowanie nowej jednostki rozpocznie się „w ciągu najbliższych kilku miesięcy”.

Batalion ma osiągnąć wstępną gotowość operacyjną w ciągu następnego roku. Następnie jednostka będzie dążyć do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej.

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Doświadczenie 11. batalionu

11. Batalion Walki Cybernetycznej został aktywowany 16 października 2022 roku jako pierwsza skalowalna zdolność ekspedycyjna do wykonywania obecnych i przyszłych zadań Armii USA w cyberprzestrzeni. Utworzono go w celu wykorzystania środków nieśmiercionośnych i niekinetycznych, w tym zdolności cybernetycznych i elektronicznych.

Poprzednik jednostki, 915. Batalion Walki Cybernetycznej, został aktywowany 6 czerwca 2018 roku, a następnie przemianowany podczas tworzenia 11. Batalionu. W momencie formowania 11. Batalionu Armia USA planowała, że do września 2027 roku będzie on obejmował 12 ekspedycyjnych zespołów zdolnych do rozmieszczenia.

Twórcy 11. Cyber Command współpracowali z jednostką rozwoju rozwiązań cybernetycznych 780. Brygady Wywiadu Wojskowego nad technologiami dla dronów w ramach inicjatywy Transforming in Contact. Przewiduje ona przekazywanie wojskowym nowych technologii dronowych oraz zbieranie opinii podczas ich wykorzystywania w warunkach polowych.

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