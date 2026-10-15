Судья Мендонса запретил рекламу видео против Лулы — The Rio Times

В Бразилии судья Высшего избирательного суда Андре Мендонса запретил избирательной кампании сенатора Флавиу Болсонару оплачивать продвижение видео с критикой президента Лулы. Компании Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, предоставили три часа для прекращения платного распространения ролика, сообщает The Rio Times.

Ограничение касается платного продвижения

По данным издания, видео начали распространять 11 октября. В его подписи Лулу обвиняют в том, что он «покинул Бразилию», а также обещают «спасти страну». Судья постановил прекратить платное продвижение ролика и его подписи, а также запретил размещать новую платную рекламу с идентичным текстом через любого поставщика услуг.

Сам ролик не запрещен и может оставаться онлайн для органического распространения без оплаты. Обращение в суд подала коалиция Brasil Pronto Pra Mais, которая поддерживает Лулу и его кандидата в вице-президенты Жералду Алкмина.

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Предыдущий штраф

Ранее кампанию Болсонару уже оштрафовали на 5 тысяч реалов за платное продвижение материала с такой же подписью во время первого тура выборов. Это минимальный штраф, предусмотренный избирательным законодательством Бразилии за нарушение правил платного онлайн-продвижения.

Статья 57-C закона № 9.504 от 1997 года позволяет политическим партиям, коалициям и кандидатам оплачивать продвижение в интернете только для популяризации или поддержки собственной кандидатуры либо партии. За нарушение предусмотрен штраф от 5 тысяч до 30 тысяч реалов или сумма, вдвое превышающая расходы на рекламу, если она выше.

Решение Мендонсы принято единолично и передано на рассмотрение полного состава Высшего избирательного суда. Второй тур выборов президента Бразилии запланирован на 25 октября, в нем Лула должен соперничать с Флавиу Болсонару.

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