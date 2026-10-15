W Brazylii sędzia Wyższego Sądu Wyborczego André Mendonça zakazał kampanii wyborczej senatora Flávio Bolsonaro opłacania promowania nagrania krytykującego prezydenta Lulę. Firma Meta, do której należą Facebook i Instagram, otrzymała trzy godziny na zaprzestanie płatnego rozpowszechniania nagrania, informuje The Rio Times.

Ograniczenie dotyczy płatnej promocji

Według publikacji nagranie zaczęto rozpowszechniać 11 października. W jego opisie Lula jest oskarżany o to, że „opuścił Brazylię”, a także pada obietnica „uratowania kraju”. Sędzia nakazał zaprzestanie płatnej promocji nagrania i jego opisu, a także zakazał zamieszczania nowych płatnych reklam z identycznym tekstem za pośrednictwem dowolnego usługodawcy.

Samo nagranie nie jest zakazane i może pozostać w internecie do organicznego rozpowszechniania bez opłat. Wniosek do sądu złożyła koalicja Brasil Pronto Pra Mais, która popiera Lulę i jego kandydata na wiceprezydenta, Geraldo Alckmina.

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Wcześniejsza grzywna

Wcześniej kampania Bolsonaro została już ukarana grzywną w wysokości 5 tysięcy reali za płatne promowanie materiału z takim samym opisem podczas pierwszej tury wyborów. Jest to minimalna grzywna przewidziana przez brazylijskie prawo wyborcze za naruszenie zasad płatnej promocji online.

Artykuł 57-C ustawy nr 9.504 z 1997 roku pozwala partiom politycznym, koalicjom i kandydatom opłacać promocję w internecie wyłącznie w celu popularyzowania lub wspierania własnej kandydatury albo partii. Za naruszenie przewidziana jest grzywna od 5 tysięcy do 30 tysięcy reali albo kwota dwukrotnie wyższa od wydatków na reklamę, jeśli jest wyższa.

Decyzja Mendonçy została podjęta jednoosobowo i przekazana do rozpatrzenia przez pełny skład Wyższego Sądu Wyborczego. Druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii jest zaplanowana na 25 października, a Lula ma w niej rywalizować z Flávio Bolsonaro.

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