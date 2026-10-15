门东萨法官禁止投放反卢拉视频广告——《The Rio Times》

在巴西，高等选举法院法官安德烈·门东萨禁止参议员弗拉维奥·博索纳罗的竞选团队付费推广一段批评总统卢拉的视频。拥有Facebook和Instagram的Meta公司被给予三小时停止该视频的付费传播，《The Rio Times》报道。

限制针对付费推广

据该媒体报道，该视频于10月11日开始传播。其配文指责卢拉“抛弃了巴西”，并承诺“拯救国家”。法官裁定停止对该视频及其配文的付费推广，同时禁止通过任何服务提供商投放带有相同文字的新付费广告。

视频本身未被禁止，可以继续留在网上进行无需付费的自然传播。支持卢拉及其副总统候选人热拉尔多·阿尔克明的Brasil Pronto Pra Mais联盟向法院提出了申请。

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此前的罚款

此前，博索纳罗的竞选团队已因在第一轮选举期间付费推广带有相同配文的材料而被处以5000雷亚尔罚款。这是巴西选举立法针对违反付费在线推广规则规定的最低罚款。

1997年第9504号法律第57-C条允许政党、联盟和候选人仅为宣传或支持自身候选资格或政党而付费进行网络推广。违规者将被处以5000至3万雷亚尔的罚款，或者若广告支出更高，则处以其两倍金额的罚款。

门东萨的决定为单独作出，并已提交高等选举法院全体审理。巴西总统选举第二轮定于10月25日举行，卢拉将在其中与弗拉维奥·博索纳罗竞争。

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