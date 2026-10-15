Цены на отдельные товары на Кипре снизились примерно на 5% — Cyprus Mail

На Кипре розничные цены на некоторые потребительские товары снизились примерно на 5% после введения нулевой ставки налога на добавленную стоимость. Изменения зафиксировала Служба защиты прав потребителей при министерстве торговли, сообщает Cyprus Mail.

Какие товары подпали под нулевую ставку

Нулевая ставка НДС была применена с 12 октября к пяти категориям товаров: хлебу, молоку, кофе, сахару и детскому питанию. Мера является частью правительственного пакета поддержки, направленного на преодоление стоимости жизни, и будет действовать до 31 мая 2027 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Служба защиты прав потребителей проанализировала выборку товаров из этих категорий в крупных супермаркетах, а также информацию с платформы e-kalathi. По результатам проверки цены на отобранные позиции сократились на 5%.

Мониторинг цен продолжат

В ведомстве подчеркнули, что результаты отражают лишь текущее состояние рынка. Нулевая ставка НДС не гарантирует неизменности цен в последующие месяцы, поскольку на них также влияют производственные и поставочные расходы, стоимость сырья, транспортировка и уровень конкуренции. Служба заявила, что продолжит следить за розничным рынком.

Читай нас в