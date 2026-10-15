Оперативное командование Вооружённых сил Польши поздно вечером 15 октября задействовало военную авиацию в своём воздушном пространстве в ответ на массированные удары РФ по объектам в западных областях Украины.

По данным польского военного командования, эти меры носят превентивный характер и призваны обеспечить безопасность воздушного пространства страны, в первую очередь в приграничных районах.

В состояние повышенной боевой готовности также были приведены наземные системы противовоздушной обороны и средства радиолокационной разведки Польши.

Источник: Оперативное командование ВС Польши в Х.

Одновременно жители Люблинского воеводства получили предупреждение о потенциальной опасности. Этот регион расположен на востоке Польши, недалеко от украинской границы. Ведомство проинформировало население о ситуации на фоне российских ударов по украинским регионам.

Журналист польского издания Money.pl под прикрытием раскрыл попытку российских спецслужб организовать диверсию против стратегического оборонного предприятия Flytronic в городе Гливице Силезского воеводства Польши.

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