В Латвии четырёхпартийная коалиция премьер-министра Андриса Кулбергса получила 35% голосов на парламентских выборах. В воскресенье, 4 октября, законодатели должны были начать переговоры о формировании нового правительства.

Итоги голосования

Кулбергс представляет центристскую партию «Объединённый список». До одобрения коалиции парламентом эта политическая сила ранее находилась в оппозиции. Источник характеризует коалицию как проукраинскую. О ходе выборов сообщает The Hindu.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Причины политического кризиса

В мае политический кризис возник из-за реакции на беспилотники, которые, по подозрениям, могли прибыть из Украины. Он привёл к падению правящей коалиции, которая уже испытывала напряжённость из-за нескольких других вопросов.

После этого латвийский парламент, Сейм, одобрил коалицию во главе с Кулбергсом. Она была сформирована после падения предыдущей правящей коалиции на фоне политического кризиса.

Читай нас в