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Koalicja premiera Kulbergsa zdobyła 35% w wyborach na Łotwie — The Hindu

Fedir Krysztowski 16 października 2026 01:19
Koalicja premiera Kulbergsa zdobyła 35% w wyborach na Łotwie — The Hindu

Na Łotwie czteropartyjna koalicja premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła 35% głosów w wyborach parlamentarnych. W niedzielę, 4 października, ustawodawcy mieli rozpocząć negocjacje w sprawie utworzenia nowego rządu.

Wyniki głosowania

Kulbergs reprezentuje centrową partię Zjednoczona Lista. Przed zatwierdzeniem koalicji przez parlament to ugrupowanie polityczne znajdowało się wcześniej w opozycji. Źródło określa koalicję jako proukraińską. O przebiegu wyborów informuje The Hindu.

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Przyczyny kryzysu politycznego

W maju kryzys polityczny wybuchł w związku z reakcją na drony, które, jak podejrzewano, mogły przybyć z Ukrainy. Doprowadził on do upadku koalicji rządzącej, która już wcześniej była napięta z powodu kilku innych kwestii.

Następnie łotewski parlament, Saeima, zatwierdził koalicję kierowaną przez Kulbergsa. Została ona utworzona po upadku poprzedniej koalicji rządzącej na tle kryzysu politycznego.

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