Ceny niektórych towarów na Cyprze spadły o około 5% — Cyprus Mail

Na Cyprze ceny detaliczne niektórych artykułów konsumpcyjnych spadły o około 5% po wprowadzeniu zerowej stawki podatku od wartości dodanej. Zmiany odnotowała Służba Ochrony Konsumentów przy ministerstwie handlu, informuje Cyprus Mail.

Jakie towary objęto zerową stawką

Zerową stawkę VAT zastosowano od 12 października do pięciu kategorii towarów: chleba, mleka, kawy, cukru i żywności dla niemowląt. Środek jest częścią rządowego pakietu wsparcia, mającego na celu rozwiązanie problemu kosztów życia, i będzie obowiązywać do 31 maja 2027 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Służba Ochrony Konsumentów przeanalizowała próbkę towarów z tych kategorii w dużych supermarketach, a także informacje z platformy e-kalathi. Kontrola wykazała, że ceny wybranych produktów spadły o 5%.

Monitorowanie cen będzie kontynuowane

Urząd podkreślił, że wyniki odzwierciedlają jedynie obecny stan rynku. Zerowa stawka VAT nie gwarantuje niezmienności cen w kolejnych miesiącach, ponieważ wpływają na nie również koszty produkcji i dostaw, koszty surowców, transport oraz poziom konkurencji. Służba oświadczyła, że będzie nadal monitorować rynek detaliczny.

Czytaj nas na