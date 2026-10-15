Президент Польши Навроцкий раскритиковал смягчение санкций в отношении России

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о своей принципиальной и критической позиции в отношении любых попыток смягчения международных санкций против РФ.

На своей странице в сети X польский лидер подчеркнул, что единственным действенным инструментом влияния на режим Владимира Путина является сила — как экономическая, так и военная, имеющая сдерживающий характер.

Навроцкий отметил, что постоянно отстаивает эту позицию во время международных встреч, в частности в диалоге с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом, и заверил, что будет критиковать любые решения об ослаблении санкционного давления или политики в отношении РФ, независимо от того, кто их будет принимать.

Источник: заявление Навроцкого на его аккаунте в Х.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Глава государства поблагодарил польского премьера за поддержку и понимание ситуации с безопасностью, а также угроз, с которыми сталкивается Украина.

До этого Трамп и Илон Маск раскритиковали Зеленского.

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