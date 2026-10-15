В Германии мужчина пытался провезти в чемодане 92 рептилии

В аэропорту Кёльн-Бонн в Германии таможенники задержали 45-летнего мужчину, который пытался незаконно ввезти из Мексики 92 рептилии. В его чемодане обнаружили 37 живых ядовитых змей и 55 ящериц, спрятанных в бутылках с шампунем, пластиковых контейнерах и носках. Часть животных погибла во время путешествия, а выживших передали на попечение специалистов.

В немецком аэропорту Кёльн-Бонн таможенники обнаружили необычный груз в чемодане пассажира из Мексики. Мужчина пытался пройти через «зеленый» коридор, предназначенный для путешественников, не имеющих товаров для декларирования. По данным таможенников, 45-летний мексиканец, работающий пожарным, вел себя слишком нервно. Это привлекло внимание сотрудников таможни, и они решили проверить пассажира.

Таможенники заподозрили мужчину из-за его поведения

Сначала сотрудники аэропорта провели мужчине тест на наркотики. Результат оказался положительным на кокаин, после чего таможенники приступили к досмотру его багажа. Однако наркотиков в чемодане не нашли. Зато внутри обнаружили десятки живых рептилий, которых мужчина пытался провезти через границу.

Среди них были ядовитые гадюки, гремучие змеи и различные виды ящериц, в том числе игуаны. Животных спрятали в различных предметах багажа: бутылках с шампунем и кремом, пластиковых контейнерах и свернутых носках. Всего таможенники насчитали 37 живых ядовитых змей и 55 ящериц. Все они прибыли из Мексики. «Мои коллеги в аэропорту привыкли ко всему, что касается сувениров в чемоданах, но 37 живых ядовитых змей и 55 ящериц из Мексики мы ещё никогда не видели», — рассказал пресс-секретарь таможенного управления Кёльна Йенс Аланд.

Часть рептилий погибла во время перевозки

По словам Аланда, некоторые животные находились в нечеловеческих условиях. Из-за ненадлежащей транспортировки часть рептилий не пережила дорогу. Мужчина летел из Мехико через Стамбул в Германию. Длительное путешествие и способ, которым животных спрятали в багаже, могли представлять угрозу для их жизни.

Таможенники не уточнили, сколько именно рептилий погибло во время перевозки. В то же время они сообщили, что выжившие животные нуждались в надлежащем уходе.

Мужчину отправили обратно в Стамбул

Во время беседы с таможенниками мужчина заявил, что перевозил рептилий в качестве услуги для знакомого из Бразилии. Его имя не разглашается. Однако ввезти животных в Германию ему не разрешили. Мужчине отказали во въезде в страну и отправили его самолетом обратно в Стамбул. Рептилий, переживших путешествие, передали на попечение специализированной змеиной фермы в Германии. Там они смогут получить надлежащие условия содержания и уход.

Инцидент привлек внимание к проблеме незаконной перевозки диких животных через международные границы. В данном случае особую опасность представляли не только возможные нарушения правил ввоза, но и условия, в которых перевозили живых рептилий. Об этом сообщает BBC.

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