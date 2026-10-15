В Демократической Республике Конго вспышка эболавируса Бундибуджио распространилась на провинцию Северное Убанги, которая граничит с Центральноафриканской Республикой. По данным Reuters, опубликованным TimesLIVE, два сотрудника сферы здравоохранения сообщили о двух подтверждённых случаях инфекции в регионе.

Власти ДР Конго пока официально не объявляли об этих случаях. Северное Убанги стало восьмой провинцией, затронутой нынешней вспышкой, о которой объявили в середине мая.

Ситуация в провинциях

Эпицентром вспышки остаётся провинция Итури, при этом в последнее время число случаев также выросло в Северном Киву. Случаи также подтвердили в провинциях Южное Киву, Чопо, Верхнее Уэле, Нижнее Уэле и Южное Убанги.

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Нынешняя вспышка является второй по масштабу среди зарегистрированных: подтверждено более 9 тысяч случаев и более 4 тысяч смертей.

Подозрительные смерти в Вапинде

Сотрудник системы здравоохранения Северного Убанги сообщил Reuters о ряде подозрительных смертей в последнее время в горнодобывающей местности медицинской зоны Вапинда, недалеко от границы с провинцией Нижнее Уэле. Образцы направили на анализ в провинциальную лабораторию и в Киншасу.

Случаи, связанные со вспышкой, также регистрировали за пределами ДР Конго. Уганду в августе объявили свободной от Эболы. В Кении в начале октября сообщили о первом заражении, а в среду — о втором случае у близкого родственника первого пациента.

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