W Demokratycznej Republice Konga wybuch epidemii ebolawirusa Bundibugyo rozprzestrzenił się na prowincję Ubangi Północne, graniczącą z Republiką Środkowoafrykańską. Według Reutersa, cytowanego przez TimesLIVE, dwóch urzędników służby zdrowia poinformowało o dwóch potwierdzonych przypadkach infekcji w regionie.

Władze DR Konga nie ogłosiły jeszcze oficjalnie tych przypadków. Ubangi Północne stało się ósmą prowincją dotkniętą obecnym wybuchem epidemii, ogłoszonym w połowie maja.

Sytuacja w prowincjach

Epicentrum epidemii pozostaje prowincja Ituri, a w ostatnim czasie liczba przypadków wzrosła również w Kiwu Północnym. Przypadki potwierdzono także w prowincjach Kiwu Południowe, Czopo, Górne Uele, Dolne Uele i Ubangi Południowe.

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Obecny wybuch epidemii jest drugim co do skali wśród odnotowanych: potwierdzono ponad 9 tysięcy przypadków i ponad 4 tysiące zgonów.

Podejrzane zgony w Wapindzie

Urzędnik służby zdrowia z Ubangi Północnego poinformował Reutersa o serii podejrzanych zgonów w ostatnim czasie na obszarze wydobywczym strefy zdrowotnej Wapinda, w pobliżu granicy z prowincją Dolne Uele. Próbki skierowano do analizy do laboratorium prowincjonalnego oraz do Kinszasy.

Przypadki związane z epidemią odnotowano również poza DR Konga. Uganda została w sierpniu uznana za wolną od Eboli. Kenia na początku października poinformowała o pierwszym zakażeniu, a w środę — o drugim przypadku u bliskiego krewnego pierwszego pacjenta.

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