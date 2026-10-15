W Warszawie w Polsce o godz. 10:00 ma rozpocząć się proces w sprawie prywatnej uczelni Collegium Humanum. Przed sądem stanie 29 oskarżonych, którym prokuratura zarzuca łącznie 67 przestępstw. Wśród nich są politycy, rektorzy uczelni wyższych, profesorowie i wykładowcy, informuje Interia.

Akt oskarżenia liczący 623 strony

Pierwszy akt oskarżenia w tej sprawie śląski oddział Prokuratury Krajowej skierował do sądu jesienią 2025 roku. Dokument liczy 623 strony.

Według prokuratury oskarżonym zarzuca się przede wszystkim przestępstwa korupcyjne, a także wpisywanie nieprawdziwych danych do dokumentacji dotyczącej kształcenia, oszustwo i pranie pieniędzy.

Początkowo sprawa trafiła do sądu w Katowicach. W styczniu 2026 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował o przekazaniu jej do Warszawy, ponieważ spośród 76 świadków, którzy mają zostać przesłuchani, 32 mieszkają w Warszawie, a na Śląsku tylko kilku.

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Wersja śledztwa w sprawie dyplomów

Wśród oskarżonych jest między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który zgodził się na ujawnienie swojego nazwiska, a także byli szefowie Państwowej Straży Pożarnej. Według śledczych w Collegium Humanum wydawano fałszywe dokumenty potwierdzające ukończenie programów MBA, a także studiów licencjackich i magisterskich.

Prokuratura Krajowa twierdzi, że były rektor Collegium Humanum Paweł C. oraz inne osoby wielokrotnie otrzymywali korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów zawierających nieprawdziwe dane. Według prokuratury fikcyjne dokumentowanie studiów i wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe przy udziale rektora, pracowników uczelni i innych osób, w tym urzędników instytucji państwowych i samorządowych.

Śledztwo trwa

Śledztwo w sprawie Collegium Humanum trwa. W ostatnich dniach prokuratura poinformowała o 15 nowych zarzutach wobec czterech podejrzanych. Łącznie w postępowaniu 82 podejrzanym przedstawiono 403 zarzuty.

Collegium Humanum oferowało przyspieszone kursy MBA i inne programy, a dyplomy uzyskane w ich ramach były często wykorzystywane do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa.

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