В Варшаве, Польша, в 10:00 должен начаться процесс по делу частного вуза Collegium Humanum. Перед судом предстанут 29 обвиняемых, которым прокуратура в общей сложности вменяет 67 уголовных правонарушений. Среди них есть политики, ректоры высших учебных заведений, профессора и преподаватели, сообщает Interia.

Обвинительное заключение на 623 страницы

Первое обвинительное заключение по делу Силезское подразделение Национальной прокуратуры Польши передало в суд осенью 2025 года. Документ насчитывает 623 страницы.

По данным прокуратуры, обвиняемым в основном вменяют коррупционные правонарушения, а также внесение ложных сведений в документацию об обучении, мошенничество и отмывание денег.

Изначально дело направили в суд в Катовице. В январе 2026 года апелляционный суд в Катовице решил передать его в Варшаву, поскольку из 76 свидетелей, которых должны допросить, 32 проживают в Варшаве, а в Силезии — лишь несколько.

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Версия следствия о дипломах

Среди обвиняемых, в частности, мэр Вроцлава Яцек Сутрик, который согласился на разглашение своего имени, а также бывшие руководители Государственной пожарной службы. По версии следствия, в Collegium Humanum выдавали поддельные документы об окончании программ MBA, а также программ бакалавриата и магистратуры.

Национальная прокуратура утверждает, что бывший ректор Collegium Humanum Павел Ч. и другие лица неоднократно получали имущественные и личные выгоды в обмен на оформление документов с ложными данными. По данным прокуратуры, фиктивное документирование обучения и выдача недостоверных свидетельств были возможны при участии ректора, работников вуза и других лиц, в том числе должностных лиц государственных и местных учреждений.

Расследование продолжается

Расследование по делу Collegium Humanum продолжается. В последние дни прокуратура сообщила о 15 новых обвинениях четырем подозреваемым. Всего в производстве 82 подозреваемым предъявили 403 обвинения.

Collegium Humanum предлагал ускоренные курсы MBA и другие программы, а полученные по ним дипломы часто использовали для продвижения в структурах компаний Государственного казначейства Польши.

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