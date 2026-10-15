波兰华沙当地时间10:00，将开庭审理私立高校 Collegium Humanum 一案。29名被告将出庭受审，检方共指控他们涉及67项刑事犯罪。其中包括政治人物、高等教育机构校长、教授和讲师，Interia报道。

623页的起诉书

波兰国家检察院西里西亚分支机构于2025年秋季向法院提交了此案的首份起诉书。该文件共623页。

据检方称，被告主要被指控犯有腐败罪行，此外还涉嫌在教育文件中填写虚假信息、欺诈和洗钱。

该案最初被移交至卡托维兹法院。2026年1月，卡托维兹上诉法院决定将案件移交华沙，因为76名将被询问的证人中有32人居住在华沙，而居住在西里西亚的只有几人。

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调查人员关于文凭的说法

被告包括同意公开姓名的弗罗茨瓦夫市长亚采克·苏特雷克，以及国家消防局前负责人。根据调查人员的说法，Collegium Humanum 曾出具完成MBA课程以及学士和硕士课程的虚假证明文件。

国家检察院称，Collegium Humanum 前校长帕维尔·C.及其他人员多次收受财产和个人利益，以换取办理含有虚假信息的文件。检方称，在校长、该校员工和其他人员——包括国家及地方机构官员——参与的情况下，虚构学习记录和发放不实证书成为可能。

调查仍在继续

针对 Collegium Humanum 一案的调查仍在继续。近日，检方宣布对4名嫌疑人新增15项指控。该程序中共有82名嫌疑人被提出403项指控。

Collegium Humanum 提供速成MBA课程和其他项目，通过这些项目取得的文凭常被用于在波兰国库公司体系内晋升。

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