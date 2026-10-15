W Wielkiej Brytanii produkt krajowy brutto wzrósł w sierpniu o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, mimo spadku wydatków konsumpcyjnych. W lipcu wzrost PKB wyniósł 0,4%, podczas gdy ekonomiści prognozowali sierpniowy spadek o 0,1%.

Dane w obliczu droższej energii

Jak podaje The Guardian, nowe dane Urzędu Statystyk Narodowych opublikowano mniej niż dwa tygodnie przed przedstawieniem budżetu przez kanclerza Johna Healeya 28 października. Wojna na Bliskim Wschodzie wpływa na światową gospodarkę i towarzyszy jej wzrost kosztów energii dla brytyjskich gospodarstw domowych oraz firm.

Kanclerz znajduje się pod presją, by ogłosić pakiet wsparcia, który ma złagodzić skutki wyższych kosztów. Jednocześnie będzie musiał znaleźć równowagę w obliczu gwałtownego wzrostu kosztów pożyczek rządowych.

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Bardziej odporne wyniki

W ostatnich miesiącach brytyjska gospodarka wykazywała większą odporność, niż oczekiwano na początku wojny z Iranem. W pierwszej połowie 2026 roku Wielka Brytania odnotowała najwyższe tempo wzrostu gospodarczego wśród krajów G7. Według oficjalnych danych jednym z czynników niespodziewanego wzrostu w sierpniu była aktywna ekspansja działalności biznesowej związanej ze sztuczną inteligencją.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł w tym tygodniu prognozę wzrostu brytyjskiej gospodarki na bieżący rok, jednak ostrzegł przed możliwym umiarkowanym spowolnieniem w 2027 roku z powodu wyższych cen energii.

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