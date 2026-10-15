W Wielkiej Brytanii kanclerz John Healey może podnieść podatki dla banków w swoim pierwszym budżecie, który ma zostać przedstawiony 28 października. Jak informuje The Guardian, taki krok jest rozważany, aby wesprzeć plany rządu dotyczące zmniejszenia deficytu w obliczu rosnących kosztów pożyczek rządowych i skutków wojny na Bliskim Wschodzie dla finansów publicznych.

Możliwy powrót stawki do 8%

Jedną z opcji jest cofnięcie obniżki dodatkowego podatku od zysków banków, którą wcześniej wprowadził Jeremy Hunt. Źródła branżowe uważają, że stawka może zostać przywrócona do 8% z obecnych 3%. Według wyliczeń Kongresu Związków Zawodowych przyniosłoby to budżetowi około 2,25 mld funtów rocznie.

Czterej najwięksi brytyjscy kredytodawcy — HSBC, NatWest, Barclays i Lloyds Banking Group — w ciągu ostatnich pięciu lat łącznie osiągnęli 200 mld funtów zysku przed opodatkowaniem. Przedstawiciele związków zawodowych wzywają rząd do zwiększenia opodatkowania sektora, wskazując na wysokie zyski banków w okresie podwyższonych stóp procentowych.

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Banki sprzeciwiają się podwyżce

Szefowie HSBC, Lloyds, NatWest, Barclays i Santander spotkali się z Healeyem w ubiegłym tygodniu, ale nie otrzymali zapewnień, że podatki nie zostaną podniesione. Organizacje branżowe UK Finance i TheCityUK oświadczyły w liście do kanclerza, że wyższe podatki mogą osłabić zaufanie inwestorów, zmniejszyć atrakcyjność Wielkiej Brytanii i zmusić banki do przenoszenia pracowników oraz działalności poza granice kraju.

Jednocześnie Healey wysłuchuje propozycji wyspecjalizowanych banków, w tym Revolut i Shawbrook, dotyczących podniesienia progu zysku, od którego pobierany jest dodatkowy podatek, ze 100 mln do 500 mln funtów. Źródło rządowe zaznaczyło, że władze dążą do utrzymania korzystnych warunków dla nowych banków i kredytowania małych przedsiębiorstw.

Oczekuje się, że budżet będzie również zawierał pakiet wsparcia dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w związku ze wzrostem cen energii. Healey oświadczył, że inne resorty rządowe muszą przestrzegać limitów budżetowych określonych w przeglądzie wydatków publicznych z czerwca 2025 roku.

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