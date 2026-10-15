在英国，财政大臣约翰·希利可能会在其首份预算案中提高银行税收，该预算案预计将于10月28日提交。正如《卫报》报道，在政府借贷成本上升以及中东战争对公共财政造成影响的背景下，政府正在考虑采取这一措施，以支持削减赤字的计划。

税率可能恢复至8%

其中一个选项是取消杰里米·亨特此前实施的银行利润附加税下调措施。业内消息人士认为，税率可能从目前的3%恢复至8%。根据英国工会大会的测算，这将每年为预算带来约22.5亿英镑。

英国四家最大的贷款机构——汇丰银行、国民西敏寺银行、巴克莱银行和劳埃德银行集团——在过去五年中合计获得了2000亿英镑的税前利润。工会代表呼吁政府加强对该行业的征税，并强调银行在利率上升期间获得了高额利润。

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银行反对加税

汇丰银行、劳埃德银行、国民西敏寺银行、巴克莱银行和桑坦德银行的负责人上周与希利会面，但未获得不会加税的保证。行业协会UK Finance和TheCityUK在致财政大臣的信中表示，更高的税收可能削弱投资者信心、降低英国的吸引力，并迫使银行将员工和业务迁往国外。

与此同时，希利正在听取包括Revolut和Shawbrook在内的专业银行提出的建议，即将征收附加税的利润门槛从1亿英镑提高至5亿英镑。政府消息人士表示，当局希望为新银行和对小企业的贷款维持有利条件。

预计该预算案还将包括一项支持家庭和企业应对能源价格上涨的方案。希利表示，其他政府部门必须遵守2025年6月公共支出审查中确定的预算限额。

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