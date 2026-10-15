В Великобритании канцлер Джон Хили может повысить налоги для банков в своем первом бюджете, который должен быть представлен 28 октября. Как сообщает The Guardian, такой шаг рассматривается для поддержки планов правительства по сокращению дефицита на фоне удорожания государственных заимствований и последствий войны на Ближнем Востоке для государственных финансов.

Возможное возвращение ставки к 8%

Одним из вариантов является отмена снижения дополнительного налога на прибыль банков, ранее введенного Джереми Хантом. Отраслевые источники считают, что ставку могут вернуть к 8% с нынешних 3%. По расчетам Конгресса профсоюзов, это принесло бы бюджету около 2,25 млрд фунтов стерлингов в год.

Четыре крупнейших британских кредитора — HSBC, NatWest, Barclays и Lloyds Banking Group — за последние пять лет совокупно получили 200 млрд фунтов стерлингов прибыли до налогообложения. Представители профсоюзов призывают правительство усилить налогообложение сектора, указывая на высокую прибыль банков в период повышенных процентных ставок.

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Банки выступают против повышения

Руководители HSBC, Lloyds, NatWest, Barclays и Santander встречались с Хили на прошлой неделе, однако не получили заверений, что повышения налогов не будет. Отраслевые объединения UK Finance и TheCityUK заявили в письме канцлеру, что более высокие налоги могут ослабить доверие инвесторов, снизить привлекательность Великобритании и заставить банки переносить сотрудников и бизнес за пределы страны.

В то же время Хили выслушивает предложения специализированных банков, в частности Revolut и Shawbrook, о повышении порога прибыли, с которого взимается дополнительный налог, со 100 млн до 500 млн фунтов стерлингов. Источник в правительстве отметил, что власти стремятся сохранить благоприятные условия для новых банков и кредитования малого бизнеса.

Ожидается, что бюджет также будет содержать пакет поддержки домохозяйств и предприятий в связи с ростом цен на энергию. Хили заявил, что другие правительственные ведомства должны соблюдать бюджетные лимиты, определенные в обзоре государственных расходов в июне 2025 года.

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