W Stambule w Turcji w wyniku rozległych podtopień po ulewach zginęły trzy osoby, a kolejnych pięć uznaje się za zaginione. Jak informuje Dawn, władze miasta nazwały te opady najsilniejszymi od co najmniej 80 lat.

Gubernator Stambułu Davut Gül oświadczył, że miasto odnotowało najwyższy poziom opadów od początku obserwacji w 1942 roku. Deszcze rozpoczęły się rano 14 października i nasilały się w ciągu dnia, powodując gwałtowne powodzie. Strumienie wody porywały samochody, a w niektórych rejonach doszło do przerw w dostawach prądu i wody.

Zabici i zaginieni

Trzecią ofiarę znaleziono w pobliżu parku w dzielnicy Kağıthane po europejskiej stronie Stambułu. Podczas złej pogody zginął również 14-letni chłopiec: został porażony prądem, gdy nadepnął na kałużę w dzielnicy Balat. Nastolatek trafił do szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować.

Agencja informacyjna DHA poinformowała również o śmierci mężczyzny w dzielnicy Beykoz po azjatyckiej stronie miasta. Według jej danych wpadł on do studni, gdy próbował odpompować wodę na placu budowy szkoły. W chwili publikacji nie było oficjalnego potwierdzenia tej śmierci.

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Zamknięte szkoły i loty

Służby komunalne i strażacy wypompowywali wodę ze szkół, boisk piłkarskich, garaży i innych zalanych obiektów, a także oczyszczali tereny z błota. Władze nakazały zamknięcie szkół w Stambule do poniedziałku i zaapelowały do mieszkańców, aby bez pilnej potrzeby pozostawali w domach. Osobom mieszkającym w lokalach półpiwnicznych zalecono spędzenie nocy na wyższych piętrach.

Ministerstwo Transportu poinformowało, że 14 października 43 loty do lotniska w Stambule przekierowano na inne lotniska. Kolejne trzy loty zmierzające na lotnisko Sabiha Gökçen również zmieniły trasę; lotnisko to tymczasowo wstrzymało starty z powodu silnego wiatru.

Turecka agencja zarządzania kryzysowego AFAD otworzyła centrum kryzysowe. Do wieczora 14 października odnotowano tam 1277 przypadków podtopień, 15 osuwisk, 47 uwięzionych osób oraz dwa zerwane dachy. Według prognoz silne deszcze będą trwały przez cały weekend.

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