В Стамбуле, Турция, из-за масштабных подтоплений после ливней погибли три человека, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Как сообщает Dawn, городские власти назвали эти осадки самыми сильными как минимум за 80 лет.

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что в городе зафиксирован наибольший уровень осадков с начала наблюдений в 1942 году. Дожди начались утром 14 октября и усиливались в течение дня, вызвав внезапные наводнения. Потоки воды уносили автомобили, а в отдельных районах произошли перебои с электро- и водоснабжением.

Погибшие и пропавшие без вести

Третьего погибшего обнаружили возле парка в районе Кягытхане на европейской стороне Стамбула. Во время непогоды также погиб 14-летний мальчик: он получил удар током, когда наступил в лужу в районе Балат. Подростка доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Информагентство DHA также сообщило о гибели мужчины в районе Бейкоз на азиатской стороне города. По его данным, он упал в колодец, когда пытался откачать воду на строительной площадке школы. Официального подтверждения этой смерти на момент публикации не было.

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Закрытые школы и авиарейсы

Коммунальные службы и пожарные откачивали воду из школ, футбольных полей, гаражей и других затопленных объектов, а также очищали территории от грязи. Власти распорядились закрыть школы Стамбула до понедельника и призвали жителей оставаться дома без крайней необходимости. Людям, проживающим в полуподвальных помещениях, посоветовали провести ночь на верхних этажах.

Министерство транспорта сообщило, что 43 рейса в аэропорт Стамбула 14 октября были перенаправлены в другие аэропорты. Еще три рейса, следовавшие в аэропорт Сабиха Гёкчен, также изменили маршрут; этот аэропорт временно приостанавливал взлеты из-за сильного ветра.

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD открыло кризисный центр. К вечеру 14 октября там зафиксировали 1277 случаев подтопления, 15 оползней, 47 оказавшихся в ловушке человек и две сорванные крыши. По прогнозу, сильные дожди будут продолжаться в течение выходных.

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