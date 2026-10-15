土耳其伊斯坦布尔在暴雨引发的大范围内涝中已有3人死亡，另有5人被视为失踪人员。据《黎明报》报道，市政府称此次降雨是至少80年来最强的一次。

伊斯坦布尔省长达武特·居尔表示，自1942年开始观测以来，该市记录到了最高降雨量。降雨于10月14日上午开始，并在当天逐渐增强，引发了突发洪水。水流冲走车辆，部分地区出现电力和供水中断。

死者与失踪人员

第三名遇难者在伊斯坦布尔欧洲一侧卡厄特哈内区一座公园附近被发现。一名14岁男孩也在恶劣天气中死亡：他在巴拉特区踩进一个水坑时触电。该少年被送往医院，但医护人员未能挽救他的生命。

DHA通讯社还报道称，该市亚洲一侧贝伊科兹区一名男子死亡。据该机构消息，他在一处学校建筑工地试图抽水时坠入水井。截至发稿时，这起死亡事件尚未得到官方确认。

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学校关闭与航班受影响

市政服务部门和消防员从学校、足球场、车库及其他被淹场所抽水，并清理区域内的淤泥。当局下令伊斯坦布尔学校停课至周一，并呼吁居民如非必要留在家中。居住在半地下室的人被建议在较高楼层过夜。

交通部表示，10月14日有43个飞往伊斯坦布尔机场的航班被改降至其他机场。另外3个飞往萨比哈·格克琴机场的航班也改变了航线；该机场因强风一度暂停起飞。

土耳其灾害与应急管理局AFAD设立了危机中心。截至10月14日晚，该中心记录了1277起内涝事件、15起山体滑坡、47人受困以及两处屋顶被掀翻。预报显示，强降雨将持续整个周末。

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