В Великобритании валовой внутренний продукт в августе вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на сокращение потребительских расходов. В июле рост ВВП составил 0,4%, тогда как экономисты прогнозировали августовское сокращение на 0,1%.

Данные на фоне более дорогой энергии

Как сообщает The Guardian, новые данные Управления национальной статистики были опубликованы менее чем за две недели до представления бюджета канцлером Джоном Хили 28 октября. Война на Ближнем Востоке влияет на мировую экономику и сопровождается ростом расходов британских домохозяйств и компаний на энергию.

Канцлер испытывает давление в связи с необходимостью объявить пакет поддержки, который должен смягчить последствия повышения расходов. В то же время ему придется искать баланс на фоне резкого роста стоимости государственных заимствований.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Более устойчивые показатели

В последние месяцы британская экономика демонстрировала большую устойчивость, чем ожидалось в начале войны с Ираном. В первой половине 2026 года Великобритания зафиксировала самые высокие темпы экономического роста среди стран G7. Согласно официальным данным, одним из факторов неожиданного августовского роста стало активное расширение деловой активности, связанной с искусственным интеллектом.

Международный валютный фонд на этой неделе повысил прогноз роста британской экономики на текущий год, однако предупредил о возможном умеренном замедлении в 2027 году из-за более высоких цен на энергию.

Читай нас в