W USA 25 mln dzieci otrzymało po 250 dolarów na konta oszczędnościowe Trump Accounts, informuje The Hill. Wypłaty stały się możliwe dzięki obiecanemu wkładowi Michaela i Susan Dellów w wysokości 6,25 mld dolarów. Według urzędników środki zostały w całości przelane do piątku, 9 października.

Automatyczne otwieranie kont

Trump Accounts są przeznaczone na oszczędności dzieci, z których będą mogły skorzystać po ukończeniu 18 lat. Wcześniej w tym miesiącu Departament Skarbu USA potwierdził automatyczne utworzenie ponad 60 mln takich kont dla dzieci, które wcześniej nie zostały zarejestrowane w programie.

Przed automatycznym zaksięgowaniem środków Trump Accounts utworzono już dla około 7 mln dzieci. Według szacunków sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta, łącznie do takich kont może być uprawnionych do 70 mln dzieci.

Kto otrzymał po 250 dolarów

O wypłatę mogły ubiegać się dzieci urodzone w latach 2016–2024, mieszkające w określonych kodach pocztowych. Początkowo wpłaty kierowano do dzieci z obszarów o najniższych dochodach, po czym krąg odbiorców rozszerzano, aż rozdzielono 25 mln wypłat.

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Program objął kody pocztowe, w których medianowy dochód rodziny nie przekraczał 117 300 dolarów. Wpłaty otrzymały także dzieci mieszkające w bazach wojskowych. Wypłaty dla dzieci w rodzinach zastępczych są oczekiwane w przyszłym roku, jednak szczegóły są jeszcze ustalane.

Rodzice lub opiekunowie, którzy wcześniej nie zarejestrowali dziecka przez internet ani za pośrednictwem dokumentów podatkowych, muszą zgłosić prawo do automatycznie utworzonego konta za pomocą aplikacji Trump Accounts. W tym celu należy potwierdzić tożsamość i związek z dzieckiem, sprawdzić jego dane oraz zaakceptować warunki konta.

Dzieci, które są zbyt małe, aby otrzymać wypłatę 250 dolarów, mogą kwalifikować się do jednorazowej wpłaty 1000 dolarów od Departamentu Skarbu USA. Do Trump Account uprawnione są dzieci w USA poniżej 18. roku życia posiadające numer ubezpieczenia społecznego.

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