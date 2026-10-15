У США 25 млн дітей отримали по $250 на рахунки Trump Accounts — The Hill

У США 25 млн дітей отримали по 250 доларів на накопичувальні рахунки Trump Accounts, повідомляє The Hill. Виплати стали можливими завдяки обіцяному внеску на 6,25 млрд доларів від Майкла та Сьюзен Делл. За даними посадовців, кошти повністю перерахували до п’ятниці, 9 жовтня.

Автоматичне відкриття рахунків

Рахунки Trump Accounts призначені для заощаджень дітей, якими вони зможуть скористатися після досягнення 18 років. Раніше цього місяця Міністерство фінансів США підтвердило автоматичне створення понад 60 млн таких рахунків для дітей, яких до того не зареєстрували в програмі.

До автоматичного зарахування для приблизно 7 млн дітей уже створили Trump Accounts. За оцінкою міністра фінансів США Скотта Бессента, загалом право на такі рахунки можуть мати до 70 млн дітей.

Хто отримав по 250 доларів

На виплату могли претендувати діти, народжені у 2016–2024 роках, які проживають у визначених поштових індексах. Спершу внески спрямували дітям у районах із найнижчими доходами, після чого коло одержувачів розширювали, доки не розподілили 25 млн виплат.

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До програми увійшли поштові індекси, де медіанний дохід сім’ї не перевищував 117 300 доларів. Внески також отримали діти, які мешкають на військових базах. Для дітей у прийомних сім’ях виплати очікують наступного року, однак деталі ще визначають.

Батьки або опікуни, які раніше не реєстрували дитину онлайн чи через податкові документи, мають заявити права на автоматично створений рахунок через застосунок Trump Accounts. Для цього необхідно підтвердити особу та зв’язок із дитиною, перевірити її дані й погодитися з умовами рахунку.

Діти, які є надто малими для виплати 250 доларів, можуть мати право на одноразовий внесок у 1000 доларів від Міністерства фінансів США. Право на Trump Account мають діти у США віком до 18 років із номером соціального страхування.

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