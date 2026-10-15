据《国会山报》报道，美国2500万名儿童在Trump Accounts储蓄账户中各获得250美元。这些款项之所以能够发放，得益于迈克尔和苏珊·戴尔承诺提供的62.5亿美元捐款。官员表示，截至10月9日星期五，资金已全部转入。

自动开设账户

Trump Accounts旨在为儿童储蓄，他们年满18岁后可以使用这些资金。本月早些时候，美国财政部确认，已为此前未在该计划中注册的儿童自动创建了超过6000万个此类账户。

在自动入账前，约700万名儿童已开设Trump Accounts。根据美国财政部长斯科特·贝森特的估计，总计可能有多达7000万名儿童有资格获得此类账户。

谁获得了250美元

出生于2016年至2024年、居住在指定邮政编码地区的儿童可申请这笔款项。起初，捐款发放给收入最低地区的儿童，随后逐步扩大受益人范围，直至发放完2500万笔款项。

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该计划覆盖的邮政编码地区中，家庭收入中位数不超过11.73万美元。居住在军事基地的儿童也获得了捐款。寄养家庭儿童的款项预计将于明年发放，但具体细节仍在确定中。

此前未通过线上或税务文件为儿童登记的父母或监护人，必须通过Trump Accounts应用程序申领自动创建的账户。为此，他们需要验证身份及与儿童的关系，核对儿童信息，并同意账户条款。

年龄太小而无法获得250美元款项的儿童，可能有资格获得美国财政部一次性1000美元的捐款。在美国、未满18岁且拥有社会保障号码的儿童有资格拥有Trump Account。

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