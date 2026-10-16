Лула підтримав зниження віку кримінальної відповідальності до 16 років — The Guardian

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що підтримує зниження віку кримінальної відповідальності з 18 до 16 років за злочини, віднесені бразильським законодавством до категорії особливо тяжких. Це означає зміну його попередньої позиції: раніше Лула та його партія виступали проти такого кроку.

Як повідомляє The Guardian, про свою позицію президент сказав в інтерв’ю телеканалу TV Globo у четвер увечері. Відповідаючи на запитання, чи має він на увазі зниження віку до 16 років, Лула відповів ствердно.

Заява перед другим туром

Заява прозвучала трохи більш ніж за тиждень до другого туру президентських виборів. У першому турі суперник чинного президента, сенатор ультраправих поглядів Флавіу Болсонару, випередив Лулу на 2,2 млн голосів і, за даними опитувань, зберігав незначну перевагу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Флавіу Болсонару та його батько, колишній президент Жаїр Болсонару, давно підтримують зниження віку кримінальної відповідальності. Водночас вони пропонують встановити його на рівні 14 років. Останнє опитування цього тижня показало, що 80% населення Бразилії підтримують зниження віку відповідальності.

Критика пропозиції

До переліку особливо тяжких злочинів у Бразилії належать, зокрема, вбивство, зґвалтування, фальсифікація ліків і наркоторгівля. Приблизно чверть із 816 тисяч людей, які відбувають покарання у бразильських в’язницях, засуджені за наркоторгівлю.

Правозахисні організації та експерти з безпеки давно критикують пропозиції зі зниження віку кримінальної відповідальності. На їхню думку, такі рішення не допомагають протидіяти насильству, але можуть посилити вербування молоді організованою злочинністю в переповнених в’язницях. Єпископська конференція Бразилії також заявила, що пропозиція не усуває причин насильства та передчасне потрапляння молоді до пенітенціарної системи може поглибити цикли насильства й соціального виключення.

Читай нас у