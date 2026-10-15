W Azerbejdżanie uczennice w hidżabach zaczęto nie wpuszczać do szkół państwowych po wprowadzeniu nowych wymogów dotyczących szkolnych mundurków. Protesty odbyły się przed placówkami oświatowymi w Baku, a także w południowych rejonach Masalli i Dżalilabad, informuje BBC News.

Zasady i zatrzymania

Nowe zasady, zatwierdzone 21 września, zakazują w szkołach państwowych ubioru sprzecznego z „zasadą świeckości w edukacji”. W dokumencie hidżab nie jest wymieniony wprost. 6 października podobne wymogi rozszerzono na nauczycieli.

Filmy rozpowszechniane w mediach społecznościowych pokazują uczennice w hidżabach przed szkołami. Na jednym z nagrań uczennice przed Szkołą nr 69 w osiedlu Balachany niedaleko Baku trzymają plakat z napisem: „Hidżab nie przeszkadza nikomu w zdobywaniu wykształcenia”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Azerbejdżanu oświadczyło, że w poniedziałek zatrzymało 37 osób, które według resortu próbowały utrudniać wdrażanie zasad i rażąco naruszały porządek publiczny. We wtorek zatrzymano Shahizę Huseynovą — matkę, która protestowała przed szkołą w rejonie Masztaga w Baku.

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Przyjaciele aktywisty Ilkina Huseynova poinformowali, że stracili z nim kontakt po tym, jak w środę opuścił swój dom w Baku z niezidentyfikowanymi mężczyznami. Dzień wcześniej uruchomił on internetową platformę Let Leyli Go to School z bezpłatnymi lekcjami prowadzonymi przez wolontariuszy dla uczniów niedopuszczonych do zajęć. Władze nie skomentowały sytuacji, a przyjaciele aktywisty uważają, że został zatrzymany.

Reakcja Turcji

Spór rozszerzył się na Turcję — najbliższego sojusznika Azerbejdżanu. Główny doradca prezydenta Turcji Oktay Saral nazwał ograniczenia niedopuszczalnymi i wezwał Baku do ich zniesienia. Napisał na X: „Chusta na głowie nie jest przeszkodą; jest wymogiem wiary”.

W tej sprawie wypowiedziało się także kilku deputowanych rządzącej w Turcji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Niewielkie protesty odbyły się przed ambasadą Azerbejdżanu w Ankarze oraz konsulatem tego kraju w Stambule. Partia Nowy Azerbejdżan prezydenta Ilhama Alijewa oskarżyła tureckich urzędników o oszczerczą kampanię informacyjną i wezwała ich do nieingerowania w wewnętrzne sprawy kraju.

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