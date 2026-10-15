В Азербайджане учениц в хиджабах начали не допускать в государственные школы после введения новых требований к школьной форме. Протесты прошли у учебных заведений в Баку, а также в южных районах Масаллы и Джалилабад, сообщает BBC News.

Правила и задержания

Новые правила, одобренные 21 сентября, запрещают в государственных школах одежду, противоречащую «принципу светскости в образовании». В документе хиджаб прямо не упоминается. 6 октября аналогичные требования распространили на учителей.

Видео, распространенные в социальных сетях, показывают учениц в хиджабах возле школ. На одном из роликов школьницы возле школы №69 в поселке Балаханы недалеко от Баку держат плакат с надписью: «Хиджаб не мешает никому получать образование».

Министерство внутренних дел Азербайджана заявило, что в понедельник задержало 37 человек, которые, по версии ведомства, пытались препятствовать выполнению правил и грубо нарушали общественный порядок. Во вторник задержали Шахизу Гусейнову — мать, протестовавшую возле школы в районе Маштагa в Баку.

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Друзья активиста Илкина Гусейнова сообщили, что потеряли с ним связь после того, как в среду он вышел из своего дома в Баку с неустановленными мужчинами. Накануне он запустил онлайн-платформу Let Leyli Go to School с бесплатными уроками от волонтеров для учеников, которых не допустили к занятиям. Власти ситуацию не комментировали, а друзья активиста считают, что его задержали.

Реакция Турции

Спор распространился на Турцию — ближайшего союзника Азербайджана. Главный советник президента Турции Октай Сарал назвал ограничения неприемлемыми и призвал Баку отменить их. Он написал в X: «Головной платок — не препятствие; это требование веры».

По этому поводу также высказались несколько депутатов правящей в Турции Партии справедливости и развития. Небольшие акции протеста прошли у посольства Азербайджана в Анкаре и консульства страны в Стамбуле. Партия «Новый Азербайджан» президента Ильхама Алиева обвинила турецких чиновников в клеветнической информационной кампании и призвала не вмешиваться во внутренние дела страны.

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