BBC News：阿塞拜疆禁止戴头巾女学生进入学校

在阿塞拜疆，随着新的校服要求出台，戴头巾的女学生开始被禁止进入公立学校。据BBC News报道，巴库的教育机构外以及南部的马萨雷和贾利拉巴德地区都发生了抗议活动。

规定与拘留

9月21日批准的新规定禁止在公立学校穿着违背“教育世俗化原则”的服装。文件没有直接提及头巾。10月6日，类似要求被扩大适用于教师。

社交媒体上传播的视频显示，戴头巾的女学生聚集在学校外。其中一段视频中，巴库附近巴拉哈尼镇第69学校外的女学生举着一块标语牌，上面写着：“头巾不会妨碍任何人接受教育。”

阿塞拜疆内政部表示，周一拘留了37人。该部门称，这些人试图阻碍规定的执行，并严重扰乱公共秩序。周二，在巴库马什塔加地区一所学校外抗议的一名母亲沙希扎·胡塞诺娃被拘留。

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活动人士伊尔金·胡塞诺夫的朋友表示，在他周三与身份不明的男子离开位于巴库的家后，他们便与他失去了联系。前一天，他推出了Let Leyli Go to School在线平台，为被禁止上课的学生提供由志愿者开展的免费课程。当局未对该情况发表评论，而这名活动人士的朋友认为他已被拘留。

土耳其的反应

这场争议蔓延至阿塞拜疆最亲密的盟友土耳其。土耳其总统首席顾问奥克泰·萨拉尔称这些限制不可接受，并敦促巴库撤销相关措施。他在X上写道：“头巾不是障碍；它是信仰的要求。”

土耳其执政的正义与发展党多名议员也就此事发表了看法。阿塞拜疆驻安卡拉大使馆和该国驻伊斯坦布尔领事馆外举行了小规模抗议活动。总统伊利哈姆·阿利耶夫所属的新阿塞拜疆党指责土耳其官员开展诽谤性信息运动，并呼吁他们不要干涉该国内政。

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