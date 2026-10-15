Prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi podczas ceremonii ukończenia Akademii Policyjnej w 2026 roku w Nowym Kairze oświadczył, że od 2014 roku wielokrotnie mówił premierowi Izraela Binjaminowi Netanjahu o konieczności utworzenia państwa palestyńskiego. Według niego takie państwo byłoby korzystne dla wszystkich i sprzyjałoby trwałemu pokojowi oraz stabilności w regionie. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Bezpieczeństwo regionalne

As-Sisi oświadczył również, że stabilność Sudanu, Libii i Strefy Gazy jest wymogiem arabskiego i egipskiego bezpieczeństwa narodowego. Podkreślił, że region przechodzi znaczące i głębokie zmiany geopolityczne, które będą miały konsekwencje.

Prezydent Egiptu zaznaczył, że bezpieczeństwo Egiptu, Arabii Saudyjskiej i państw Zatoki Perskiej jest wzajemnie powiązane. Według niego każda szkoda wyrządzona jednemu z tych dwóch państw odbije się na drugim.

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Bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej

As-Sisi oświadczył, że Kair nie zgodzi się na naruszenie bezpieczeństwa ani granic Arabii Saudyjskiej i odrzuca wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa Morza Czerwonego oraz międzynarodowych szlaków morskich. Dodał, że ataki na królestwo wpływają na arabskie i egipskie bezpieczeństwo narodowe.

Według agencji, w tym miesiącu grupa Huti z Jemenu zaatakowała co najmniej pięć saudyjskich lotnisk i inne obiekty. Ataki te doprowadziły do ofiar w ludziach, strat materialnych i zakłóceń w ruchu lotniczym. Agencja poinformowała również o atakach na obiekty energetyczne Arabii Saudyjskiej.

As-Sisi zwrócił uwagę na zagrożenia na południowej i zachodniej granicy Egiptu. Według niego Kair podejmował wysiłki, aby zapobiec konfliktowi w Sudanie między siłami zbrojnymi kraju a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia, który trwa od 2023 roku.

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