Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время церемонии выпуска Полицейской академии 2026 года в Новом Каире заявил, что с 2014 года неоднократно говорил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости создания палестинского государства. По его словам, такое государство было бы выгодно для всех и способствовало бы прочному миру и стабильности в регионе. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Региональная безопасность

Ас-Сиси также заявил, что стабильность Судана, Ливии и сектора Газа является требованием арабской и египетской национальной безопасности. Он подчеркнул, что регион переживает значительные и глубокие геополитические изменения, которые будут иметь последствия.

Президент Египта отметил, что безопасность Египта, Саудовской Аравии и государств Персидского залива взаимосвязана. По его словам, любой ущерб одной из двух стран отразится на другой.

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Безопасность Саудовской Аравии

Ас-Сиси заявил, что Каир не согласится на посягательства на безопасность или границы Саудовской Аравии и отвергает любые угрозы безопасности Красного моря и международных морских маршрутов. Он добавил, что нападения на королевство влияют на арабскую и египетскую национальную безопасность.

По информации агентства, в этом месяце йеменская группировка хуситов атаковала как минимум пять саудовских аэропортов и другие объекты. Эти атаки привели к человеческим жертвам, материальному ущербу и перебоям в авиасообщении. Агентство также сообщило об атаках на энергетические объекты Саудовской Аравии.

Ас-Сиси обратил внимание на риски на южной и западной границах Египта. По его словам, Каир прилагал усилия, чтобы предотвратить конфликт в Судане между вооружёнными силами страны и военизированными Силами быстрого реагирования, который продолжается с 2023 года.

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