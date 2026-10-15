埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西在新开罗举行的2026年警察学院毕业典礼上表示，自2014年以来，他多次向以色列总理本雅明·内塔尼亚胡谈及建立巴勒斯坦国的必要性。他说，这样一个国家将使所有人受益，并有助于地区实现持久和平与稳定。据阿纳多卢通讯社报道。

地区安全

塞西还表示，苏丹、利比亚和加沙地带的稳定是阿拉伯和埃及国家安全的要求。他强调，该地区正在经历重大而深刻的地缘政治变化，这将带来后果。

埃及总统指出，埃及、沙特阿拉伯和波斯湾国家的安全相互关联。他说，对两国中任何一国造成的任何损害都会影响另一国。

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沙特阿拉伯的安全

塞西表示，开罗不会接受对沙特阿拉伯安全或边界的侵犯，并拒绝任何威胁红海安全和国际海上航线的行为。他补充说，对该王国的袭击会影响阿拉伯和埃及的国家安全。

据该通讯社消息，本月，来自也门的胡塞武装袭击了至少五座沙特机场及其他设施。这些袭击造成了人员伤亡、物质损失和航空运输中断。该通讯社还报道称，沙特阿拉伯的能源设施遭到袭击。

塞西指出了埃及南部和西部边境面临的风险。他说，开罗一直努力防止苏丹武装部队与准军事组织快速支援部队之间的冲突；这场冲突自2023年以来一直持续。

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